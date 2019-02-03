Красноярцы за вывоз мусора в январе заплатят меньше
«Красноярская рециклинговая компания» объявила о том, что в январе для жителей левобережья будет сделан перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов. Такой щедрый подарок компания сделала жителям города, проанализировав обращения жителей Красноярска в свой колл-центр и в службу 005.
- Для перерасчета тарифа за услугу эти данные были оперативно обработаны, - заявил директор компании Илья Ильин. -Нами принято решение, что плата за январь будет снижена с учетом этих фактов. Платежные документы будут скорректированы и переданы в «Красноярскэнергосбыт» и управляющие компании, в зависимости от того, на прямых договорах с нами собственники или нет.
Таким образом, если фактически услуга не предоставлялась, то и счет выставлен не будет. Напомним, что с января этого года вывоз мусора оплачивается по-новой системе: у части красноярцев - новая строка в расчетке, у другие вывоз ТКО оплачивают через «Красноярскэнергосбыт».
ИСТОЧНИК KP.RU