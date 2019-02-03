Красноярцы спасают кота Филю, которого выкинули в окно после смерти хозяйки

СЕГОДНЯ 14:28 2019-02-03T14:28:25+03:00

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Черного котейку Филю совершенно определенно хранят высшие силы - на лбу у котика белая молния. А еще его хранят волонтеры приюта собачьих сердец "Верность" и помогают выкарабкаться из беды. Все началось с того, что Филю вышвырнули в окно обычной красноярской многоэтажки. Случилось это после того, как его хозяйка умерла. Котофей оказался нежеланной частью наследства.

- Приземление на асфальт оказалось не очень удачным - сломалась лапа, - рассказали волонтеры. - Позади уже две операции. Спицу Филин организм начал отторгать, но пластину переносит лучше. Но вот кость так и не хочется срастаться. 4 месяца в клетке, ограничивающей кота от прыжков, более глубокое обследование. Оказалось у Фили хроническая почечная недостаточность и инсулинозависимый диабет. Сахар по анализу крови 35, а норма 3-6 ммоль/л.

Сейчас Филя дома на спецкорме, инсулине и других лекарствах. Вообще говоря, Филька молодец! Уже почти не хромает, лапой пользуется активно, бегает, прыгает, когда не зашкаливает сахар. Вот только Фильке помощь нужна. Финансовая. За время анализов и лечения он задолжал ветеринарам более 52 тысяч рублей. Если можете помочь, контакты Фильки на официальной странице "Верности" в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU