2019-02-03T10:58:21+03:00
Общество

На севере Красноярского края сняли на видео завораживающее полярное сияние

Солнечный ветер воздействует на кислород - отсюда зеленый цвет сияния [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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В Норильске сняли на видео завораживающее северное сияние. Видео Михаила Подоляка появилось в местных соцсетях и снято на трассе Норильск – Алыкель.

Полярное сияние.Видео: Михаил Подоляк, соцсети

У северного сияния масса названий - лисий хвост, «свет, который можно услышать», «пАзори» и «бель». С ним связаны сотни мифов и легенд. К примеру, в Средние века северное сияние считали предвестником катастроф. На самом деле, как заверяют астрофизики и метеорологи, причина его появления довольно проста - частицы солнечного ветра, большинство из которых отражается Землей. Но некоторым удается пробиться в магнитосферу планеты. И плазма, которую несет с собой солнечный ветер, воздействует на атомы верхних слоев атмосферы, они от этого начинают светиться. Если плазма воздействует на атомы кислорода (на высоте от 90 до 150 километров), то свечение получается зеленым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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