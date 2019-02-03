2019-02-03T09:53:43+03:00
Общество

Красноярские водители запустили акцию «Подвези пешехода в мороз»

Но недоверчивые пешеходы предпочитают по большей части мерзнуть на остановках
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярские водители запустили акцию «Подвези пешехода в мороз»Красноярские водители запустили акцию «Подвези пешехода в мороз»Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Подвези пешехода в мороз» - так называется акция, идею которой красноярские водители обсуждают в соцсетях. Смысл ее в том, чтобыпредложить помощь замерзающим на остановках общественного транспорта попутчиков, сообщает ТВК.

По наблюдениям журналистов, красноярцы не слишком-то охотно откликаются на предложение подвезти, особенно люди старшего поколения. Уверяют, что тепло одеты, что не замерзли и могут подождать. Молодые люди более охотно откликаются на предложение родвезти. Правда, настороженность вызывают отечественные автомобили с тонированными стеклами.

Поучаствовать в акции проще простого: в следующий раз, когда поедете по своим делам, остановитесь на остановке и предложите ожидающим автобуса свой маршрут. Бесплатно. Акция заработка не предусматривает. Впрочем, этот вопрос остается на совести водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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