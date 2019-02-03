2019-02-03T09:21:25+03:00
Общество

Красноярцы вышли на митинг против мусорной реформы

Акция согласована администрацией
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы вышли на митинг против мусорной реформыКрасноярцы вышли на митинг против мусорной реформыФото: Мария ЛЕНЦ
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Общественники организовали в Красноярске митинг за отсрочку мусорной реформы. Он прошел сегодня, 3 февраля, у ДК Кировский. В 13.00 здесь, несмотря на морозный день, собрались активисты движения против мусорной реформы.

Напомним, с начала января в Красноярске и крае действуют новые правила вывоза ТБО. В Красноярске работают два оператора, и в начале года горожан возмутило количество невывезенного мусора и обилие переполненных контейнерных площадок. Это уже второй подобный митинг в городе.

Добавим, что сначала общественники хотели провести акцию протеста у БКЗ или на Театральной площади, но обе площадки, по информации администрации города, заняты. Впрочем, власти митинг согласовали. Первое подобное мероприятие общественники провели еще в декабре. Отметим, что схожие акции протеста сегодня проходят по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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