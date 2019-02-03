2019-02-03T07:31:18+03:00
Экономика

Контрольно-счетная палата РФ нашла нарушений на миллионы рублей при строительстве дорог в Красноярском крае

Речь о завышении стоимости работ и неверных расчетах
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Контрольно-счетная палата РФ нашла нарушений на миллионы рублей при строительстве дорог в Красноярском краеКонтрольно-счетная палата РФ нашла нарушений на миллионы рублей при строительстве дорог в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Аудиторы контрольно-счетной палаты России нашли массу нарушений при строительстве дорог в Красноярском крае. Речь о реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 и 2018 годах. По информации экспертов, минтранс Красноярского края завышал стоимость работ и в общем показатели исполнения программы, сообщает РБК.

Эксперты в частности выяснили, что в семи случаях в Красноярске не достигнуты показатели протяженности дороги - сэкономили. Речь при этом идет о центре города - от проспекта Мира, 129 до площади Мира. Работы приняты на участке 0,7 километра вместо требуемых 3,6 километра. Показатель по протяженности завышен на 6,5 километра. Найдены нарушения и в стоимости работ. Факты махинаций с ценой обнаружены в 13 госконтрактах. Например, в контракте властей с ООО «ПК ДСУ» на 194,7 миллиона рублей. Этот подрядчик занимался ремонтом дорог в Центральном и Железнодорожном районах Красноярска. Аудиторы установили, что неправильная система расчета стоимости работ привела к удорожанию начальной цены на 1,8 милоиона рублей. В итоге, МКУ «УДИБ» (Управление дорог и благоустройства) приняло и оплатило работы на сумму 191,6 миллион рублей. 1,5 миллиона выплатили из-за неверных расчетов необоснованно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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