По Красноярску в начале рабочей недели ударят 40-градусные морозы

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-03T06:25:19+03:00

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Начало февраля в этом году в Красноярске и крае выдалось морозным. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, потепление ожидается только к концу первой недели февраля.

Особенно аномально холодными станут понедельник и вторник. Если днем в воскресенье, 3 февраля, в краевом центре ожидается до −28 градусов, то уже к вечеру столбики термометров поползут вниз. К утру понедельника в Красноярске прогнозируют до минус 39 - минус 43 градусов мороза. Во вторник - такая же картина. Впервые за эту зиму столбики термометров могут в Красноярске перевалить за 40 градусов. Поэтому спасатели предупреждают: отложите дальние поездки; если замерзли и чувствуете, что мороз прихватил за нос, щеки и другие части тела, бегом отогреваться. Можно в магазин или ларек.

Среда такжестанет холодной. Ночью до −35 градусов, днем - до −29 градусов. Днем в четверг и пятницу мороз будет до 24 градусов, ночью столбики термометров покажут до минус 32. К выходным мороз начнет сбавлять обороты.

ИСТОЧНИК KP.RU