2019-02-03T06:00:39+03:00
Происшествия

Еще одну школу в Красноярске эвакуировали из-за информации о минировании

Сообщение оказалось ложным
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Еще одну школу в Красноярске эвакуировали из-за информации о минированииЕще одну школу в Красноярске эвакуировали из-за информации о минированииФото: Мария ЛЕНЦ
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Серия ложных минирований продолжается. Накануне в Красноярске эвакуировали гимназию № 13 в Академгородке. Причина та же - в адрес администрации поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, все учащиеся гимназии и учителя после сообщения были незамедлительно эвакуированы.

Кинологи с собаками, сотрудники полиции и спасатели МЧС проверили гимназию на предмет взрывных устройств - ничего не обнаружено. Предварительно - сообщение о том, что в здании заложена бомба отправил один из учеников. Хотел похулиганить.

Добавим, что в Красноярске на минувшей неделе прошла масштабная эвакуация в ряде учреждений - школах (№№ 91, 12, 24, 63, 82, 143, 149, 152, 153, 154), гостиницах, поликлиниках. Волна ложных минирований прокатилась по всей Сибири и Дальнему Востоку. О масштабной эвакуации сообщалось в Красноярском крае, Хакасии, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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