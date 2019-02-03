ГИБДД напомнила красноярским водителям, что делать, если машина на штрафстоянке

СЕГОДНЯ 05:42 2019-02-03T05:42:55+03:00

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Сотрудники ГИБДД напомнили красноярским водителям, как вести себя, если вашу машину эвакуировали на штрафстоянку. К слову, в городе таких всего две. Итак, алгоритм действий от ГИБДД таков: первым делом надо выяснить, на какую именно штрафстоянку забрали ваше авто. Для этого наберите на сотовом телефон 102 или 127. Вам объяснят, где находится автомобиль: либо на Промысловой, 45, либо на Авиаторов, участок 70.

Стоимость эвакуации - 1 912 рублей, хранение, по информации ГИБДД, - 44 рубля за час. На каждой штрафплощадке ежедневно с 09.00 до 20.00 дежурят госавтоиннспекторы, к ним нужно будет обратиться за оформлением административных материалов -без этого машину не забрать. Впрочем, авто отдадут владельцу и после 20.00. Нужно, правда, сначала приехать в полк ДПС и уж затем - на штрафстоялнку.

Что касается выходных, то за документами также сначала нужно приехать в полк. На выходных сотрудники ГИБДД на штрафстоянках не работают. В полиции говорят, что данная схема больше подойдет тем, кто попал на штрафплощадку за нарушение правил парковки. Если вас поймали на пьяном вождении, то административные материалы по данным фактам оформляют на 2-ой Брянской, 59.

ИСТОЧНИК KP.RU