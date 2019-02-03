2019-02-03T05:12:57+03:00
Общество

В Ачинске родители учеников поймали на пьянстве работника школы

...и теперь самих родителей в школу не пускают [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: стопкадр с видеоФото: стопкадр с видео
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Нетрезвого работника школы номер 19 застали на рабочем месте родители учеников, когда привели детей на учебу. Скандальное видео распространил телеканал «Оса». По словам родителей, произошло все еще в начале учебного года. Мужчина, который, как выяснилось позднее, не был трудоустроен в школе, пьяным сидел на вахте. Собственно, по запаху алкоголя его и вычислили.

Родители застали на вахте в школе пьяного сотрудника.Видео: телеканал ОСА, Ачинск

- А что такого? - не понимает, в чем проблема работник школы.

- Как что такого?! Вы выпивши, правильно?

- И что?

- Ну, ничего. Сейчас у меня ребенок придет. Начальные классы. Вы в алкогольном опьянении. Я же на работу не хожу пьяная, правда? Вы работаете с детьми...

В итоге, администрация школы работника попросила на выход. Сделать это было довольно просто, ведь трудоустроен он не был. Дирекция школы наличие такого работника объяснила нехваткой персонала: дескать, хоть такой согласился. Однако история на этом не окончилась. Родители учеников написали жалобу в прокуратуру и управление образования. Итогом жалобы стало то, что теперь и их самих дальше вахты в школу не пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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