В Ачинске родители учеников поймали на пьянстве работника школы
Нетрезвого работника школы номер 19 застали на рабочем месте родители учеников, когда привели детей на учебу. Скандальное видео распространил телеканал «Оса». По словам родителей, произошло все еще в начале учебного года. Мужчина, который, как выяснилось позднее, не был трудоустроен в школе, пьяным сидел на вахте. Собственно, по запаху алкоголя его и вычислили.
Родители застали на вахте в школе пьяного сотрудника.Видео: телеканал ОСА, Ачинск
- А что такого? - не понимает, в чем проблема работник школы.
- Как что такого?! Вы выпивши, правильно?
- И что?
- Ну, ничего. Сейчас у меня ребенок придет. Начальные классы. Вы в алкогольном опьянении. Я же на работу не хожу пьяная, правда? Вы работаете с детьми...
В итоге, администрация школы работника попросила на выход. Сделать это было довольно просто, ведь трудоустроен он не был. Дирекция школы наличие такого работника объяснила нехваткой персонала: дескать, хоть такой согласился. Однако история на этом не окончилась. Родители учеников написали жалобу в прокуратуру и управление образования. Итогом жалобы стало то, что теперь и их самих дальше вахты в школу не пропускают.
ИСТОЧНИК KP.RU