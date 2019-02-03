Деревню Универсиады-2019 на 3 500 гостей показали в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-03T04:26:10+03:00

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3 500 человек планируется разместить на территории Деревни Универсиады, которая расположена в университетском городке СФУ. В капитально отремонтированных общежитиях разместятся спортсмены и члены делегаций стран-участниц Универсиады, рассказали в дирекции, продемонстрировав, какие удобства и развлечения будут у спортсменов. Накануне Деревню Зимней универсиады-2019 протестировали, чтобы проверить организацию работы сервисов, готовность транспорта и контрольно-пропускных пунктов к работе с багажом, сотрудников - на знание иностранных языков. Кстати, в качестве волонтеров на Универсиаду приехали ребята из Африки, Израиля, Армении и других стран, поэтом им довольно просто проверить уровень языка у персонала.

Уютные комнаты, куда спортсменов заселят после аккредитации, столовая с самым разнообразным выбором блюд, зона медицинского обслуживания, развлекательная лаунж-зона, фитнес-центр - все это к услугам гостей Студенческих игр. В медцентре дежурит спортивный доктор, терапевт, ортопед и другие специалисты. Когда Универсиада завершится, здесь будет расположена университетская поликлиника.

Добавим, что на строительство новых объектов Деревни было потрачено 6 миллиардов 700 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU