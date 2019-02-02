В Хакасии подросток избил фельдшера: дали 60 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-02T14:19:28+03:00

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В Хакасии подростки избили фельдшера, который приехал на вызов. ЧП произошло в мае 2018 года в Абакане. И вот стало известно: девятикласснику, который стал инициатором нападения, суд назначил 60 часов обязательный работ. Об этом сообщает ИА «Хакасия» со ссылкой на собственные источники.

12 мая прошлого года около 22 часов 33-летний фельдшер станции «Скорой помощи» выехал на вызов к потерпевшему, которому брызнули неизвестной жидкостью в глаза из баллончика. Возле дома на него сначала накинулась собака, потом пьяная женщина. Кода медик попытался высвободиться, из дома выскочили три подростка, тоже пьяные, повалили его на землю и жестоко избили. Черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом носа, ссадины и кровоподтеки. Понадобилась экстренная помощь коллег.

Подросток пытался оправдаться: ему показалось, что фельдшер напал на его мать, вот он ее, якобы и защищал. Суд принял во внимание возраст виновного, признание им вины и раскаяние.

ИСТОЧНИК KP.RU