В Красноярске более полугода разыскивают 35-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-02T13:17:34+03:00

В последний раз он выходил на связь в июле 2018 года

Изменить размер текста: A A

В Красноярске более полугода разыскивают 35-летнего Валерия Чечерина. Доподлинно известно, что в 2016 году он проживал на улице Семафорной, в доме № 189а. В последний раз выходил на связь с родственниками в июне 2018 года. С тех пор близкие не знают, где он и что с ним произошло.

«Поиск пропавших детей – Красноярск» распространяет ориентировку с приметами мужчины, по которым его можно узнать и опознать. Рост примерно 170 – 180 см, среднего телосложения. Глаза светло-голубые, волосы темно-русые.

Есть особые приметы: на левой щеке родимое пятно размером 3х2 см, на одной из кистей рук не сгибается безымянный палец после травмы.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Валерия Чечерина, большая просьба сообщить по телефонам:

- (391) 290-47-84 – дежурная часть отделения полиции № 12;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU