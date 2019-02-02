2019-02-02T12:52:49+03:00
Общество

Бюджет Красноярска заплатит 1,3 миллиона рублей за проект капремонта здания администрации

Во сколько обойдется сам ремонт, пока не считали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярска заплатит 1,3 миллиона рублей за проект капремонта здания администрацииБюджет Красноярска заплатит 1,3 миллиона рублей за проект капремонта здания администрацииФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Красноярска собирается заплатить 1 301 233 рубля из бюджета города за «Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещений в правом крыле здания, расположенном по адресу: улица Карла Маркса, 93». Такая информация появилась на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент муниципального заказа Красноярска.

Заявки от потенциальных участников принимаются с 28 января по 5 февраля. Сам аукцион назначен на 11 февраля. По условиям контракта на выполнение заказа подрядчику отводится 90 календарных дней. Он должен будет предоставить трехмерный дизайн-проект капремонта с несколькими вариантами планировки. Также необходимо будет учесть расстановку новой мебели и оборудования. О том, когда начнется собственно капитальный ремонт административного здания, не сообщается. Но можно предполагать, что уже в этом, 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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