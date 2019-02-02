2019-02-02T11:33:01+03:00
Происшествия

В Лесосибирске полицейский спас собаку из пожара

И вернул ее маленькой хозяйке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Лесосибирске полицейский спас собаку из пожараВ Лесосибирске полицейский спас собаку из пожараФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Лесосибирске в ночь с 1 на 2 февраля произошел пожар в панельной многоэтажке. Загорелась квартира на первом этаже. На место приехали 5 пожарных машин, 15 пожарных. В первую очередь эвакуировали жильцом из близлежащих квартир, потом приступили к тушению.

Сотрудники полиции обеспечивали порядок на месте происшествия. Среди них был и участковый Сергей Сергеев. Он обратил внимание на то, как мужчина и девочка переживают, что в их квартире на третьем этаже осталась собака. Четвероногий друг мог погибнуть от удушающего дыма.

- Не раздумывая, полицейский отправился в указанную квартиру на третьем этаже, откуда вынес собаку и передал ее хозяевам. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы оказали помощь сотрудникам МЧС в поквартирном обходе и оповещении жителей данного дома о возгорании, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии подросток избил фельдшера: дали 60 часов обязательных работ
В Красноярске более полугода разыскивают 35-летнего мужчину
Бюджет Красноярска заплатит 1,3 миллиона рублей за проект капремонта здания администрации
В Хакасии у сбегавшего от полиции пьяного водителя на ходу загорелся автомобиль
В Красноярске в Покровке припаркованные машины облили молоком
В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин
Глава Хакасии прокомментировал жестокое убийство годовалого ребенка
Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в феврале
В Красноярске автобус 65 маршрута оставил пассажиров на остановке в лютый мороз
Осужденная за 130-миллионные хищения экс-бухгалтер красноярской полиции обжаловала приговор
Бабушке и дедушке, которые сожгли в печке годовалого внука, грозит до 20 лет
Горящую лесопилку в Канске тушили пять часов
Красноярцев приглашают работать следователями полиции за 37 тысяч
Правобережная набережная и 13 скверов. Красноярцы выбрали объекты благоустройства в 2019 году
В ГИБДД предупредили об опасности дорожного реагента
Население Красноярского края сократилось
Красноярская УК «ЖСК» сменила владельца
Дорожники с одеялами и чаем круглосуточно дежурят на трассах Красноярского края
«Найдена убитой 6 лет назад»: красноярцев просят помочь опознать девушку
Из-за 35-градусного мороза дети в Красноярске не пошли в школу
8% автобусов Красноярска не вышли на линию из-за морозов
Больше ста литров опасного пива обнаружили в красноярском баре
Тонну запрещенных польских яблок сожгли в Красноярске
Золотые купола вместо серых стен. Бывший электролизник превратил свой двор в арт-объект
Пристав спас женщину, которую поразил припадок прямо в зале суда
Спасенный в Диксоне белый медвежонок научился танцевать и давать лапу
Как в Москве. Летом в Красноярске могут ввести проездные