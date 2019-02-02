В Лесосибирске полицейский спас собаку из пожара

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-02T11:33:01+03:00

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В Лесосибирске в ночь с 1 на 2 февраля произошел пожар в панельной многоэтажке. Загорелась квартира на первом этаже. На место приехали 5 пожарных машин, 15 пожарных. В первую очередь эвакуировали жильцом из близлежащих квартир, потом приступили к тушению.

Сотрудники полиции обеспечивали порядок на месте происшествия. Среди них был и участковый Сергей Сергеев. Он обратил внимание на то, как мужчина и девочка переживают, что в их квартире на третьем этаже осталась собака. Четвероногий друг мог погибнуть от удушающего дыма.

- Не раздумывая, полицейский отправился в указанную квартиру на третьем этаже, откуда вынес собаку и передал ее хозяевам. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы оказали помощь сотрудникам МЧС в поквартирном обходе и оповещении жителей данного дома о возгорании, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU