В Хакасии у сбегавшего от полиции пьяного водителя на ходу загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-02T11:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 1 февраля черногорским дорожным полицейским пришлось спасать жизнь любителю пьяной езды. Дело было так: наряд ДПС патрулировало улицы Черногорска, когда обнаружил возле одного из магазинов знакомую иномарку. Заметный номер остался в памяти: не так давно этим же самым полицейским приходилось задерживать владельца пьяным за рулем. Мужчину лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как только госавтоинспекторы подъехали поближе, чтобы проверить, кто за рулем, Honda Strim сорвалась с места и помчалась прочь. Наряд ДПС – за ней. Погоня продолжилась на федеральной трассе «Енисей». На сигналы нарушитель не реагировал, только прибавлял скорость. Неожиданно иномарка загорелась прямо на ходу. Водитель сообразил остановиться, подоспевшие госавтоинспекторы вытащили его из пылающей машины.

Как и предлагалось, 34-летний мужчина был пьян, но пройти освидетельствование отказался. На него вновь составили протокол и направили в суд. За повторное пьяное вождение мужчине придется отвечать уже в соответствии с уголовным кодексом. Штраф составляет уже от 200 до 300 тысяч рублей, либо его могут лишить свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU