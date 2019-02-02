В Красноярске в Покровке припаркованные машины облили молоком

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-02T08:49:06+03:00

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В Покровке жители 21-этажного дома ведут нешуточную партизанскую борьбу с недисциплинированными автомобилистами. В группе «ЧП-Красноярск» появились интересные фотографии: во дворе дома № 122 на улице Линейной припаркованные автомобили облиты молоком. И это – не первая акция протеста. Ранее машины закидывали яйцами, мусором, спускали колеса. Была даже записка: «Правила для всех одни, двор закрыт для парковки».

На воротах, которые ведут во двор, и в самом деле висит предупреждение: стоянка запрещена. «Уважаемые собственники! Парковка транспорта запрещена. Проезд только для машин экстренных служб, спецтранспорта и машин для погрузки / разгрузки». Как оказалось, такое решение было принято на общем собрании жителей. Автомобили предлагают оставлять на подземной парковки, либо на другой стороне. Но некоторым, видимо, такое решение – не указ.

ИСТОЧНИК KP.RU