2019-02-02T08:36:17+03:00
Происшествия

В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин

И неспешно удалился восвояси [видео]
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В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин. Фото: "ЧП-Канск"В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин. Фото: "ЧП-Канск"
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В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин «Мир золота». Информация вместе с видео появилась в социальной сети в группе «ЧП Канск». Это произошло накануне. Судя по видео с внутренней камеры, в тот момент в магазине никого не было и продавец, девушка, скучала за прилавком.

В Канске дерзкий грабитель напал на ювелирный магазин .

Человек, одетый во все темное, вошел в помещение, держа в вытянутой руке пистолет. Насторожил его рост – около 160 сантиметров. Вот он зашел (не забежал, а именно зашел) за прилавок, положил пистолет на витрину. Потом начал неторопливо выгребать лотки и складывать ювелирные украшения в мешок. Сделав дело, пошел, как в той пословице, гулять смело: все также неспешно, в развалочку.

«На лице был шарф, внешне похож на бродягу, бичеватой внешности» - так охарактеризовала девушка-продавец грабителя. Она также сообщила, что у него с собой был топор.

Пользователи паблика предположили, что похититель вскоре обнаружит себя, ведь ему нужно будет куда-то сдавать большое количество золота.

В пресс-службе краевой полиции "Комсомольской правде"-Красноярск прокомментировали: на месте работают оперативники, ведется розыск подозреваемого. При ограблении никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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