2019-02-02T07:31:56+03:00
Происшествия

Глава Хакасии прокомментировал жестокое убийство годовалого ребенка

Он намерен проконтролировать ход следствия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Хакасии прокомментировал жестокое убийство годовалого ребенкаГлава Хакасии прокомментировал жестокое убийство годовалого ребенкаФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Хакасии Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети прокомментировать жестокое убийство годовалого ребенка, которое произошло в деревне Харой Таштыпского района.

Цитируем: «Я сам отец, воспитываю троих детей, и у меня попросту в голове не укладывается убийство беззащитного малыша! Эти самые «бабушка» и «дедушка», язык даже не поворачивается их так назвать, уже задержаны, сейчас в их отношении ведутся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мы со своей стороны подробно изучим действия органов опеки и попечительства, активизируем работу с непростыми семьями. Мы обязаны беречь наших детей, заботиться об их здоровье и благополучии!»

Напомним, что 29 января мать ребенка уехала по делам в соседнюю деревню, а малыша поручила заботам своих родителей. 42-летняя бабка и 47-летний дед в пьяном угаре сожгли ребенка. Следствие устанавливает, произошло убийство до того момента, как ребенок оказался в печной топке или же они засунули его туда живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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