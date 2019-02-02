Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в феврале
В феврале передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправится работать на станциях, которые расположены недалеко от Красноярска. Расписание работы:
- Чернореченская – 14 и 15 февраля;
- Кемчуг – 16 февраля;
- Зеледеево – 17 февраля;
- Кача – 18 февраля;
- Минино – 19 и 20 февраля;
- Уяр – 21 и 22 февраля;
- Балай – 23 и 24 февраля;
- Камарчага – 25 и 26 февраля;
- Сорокино – 27 февраля.
Поезд состоит из девяти вагонов, оборудованных для работы специалистов и оснащеных современным оборудованием. В составе медицинского поезда есть клинико-диагностическое подразделение (рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, функциональной и лабораторной диагностики, эндоскопический, стоматологический, перевязочный, урологический, хирургический кабинеты).
График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 часов. При посещении специалистов поезда пациентам необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.
ИСТОЧНИК KP.RU