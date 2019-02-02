СЕГОДНЯ 06:26 2019-02-02T06:26:12+03:00

Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в феврале. Фото: пресс-служба КрасЖД

Список станций, где будет работать «Доктор Войно-Ясенецкий»

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В феврале передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправится работать на станциях, которые расположены недалеко от Красноярска. Расписание работы:

- Чернореченская – 14 и 15 февраля;

- Кемчуг – 16 февраля;

- Зеледеево – 17 февраля;

- Кача – 18 февраля;

- Минино – 19 и 20 февраля;

- Уяр – 21 и 22 февраля;

- Балай – 23 и 24 февраля;

- Камарчага – 25 и 26 февраля;

- Сорокино – 27 февраля.

Поезд состоит из девяти вагонов, оборудованных для работы специалистов и оснащеных современным оборудованием. В составе медицинского поезда есть клинико-диагностическое подразделение (рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, функциональной и лабораторной диагностики, эндоскопический, стоматологический, перевязочный, урологический, хирургический кабинеты).

График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 часов. При посещении специалистов поезда пациентам необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

ИСТОЧНИК KP.RU