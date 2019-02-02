2019-02-02T05:54:45+03:00
Происшествия

В Красноярске автобус 65 маршрута оставил пассажиров на остановке в лютый мороз

Сначала долго ехал, потом промчался мимо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске автобус 65 маршрута оставил пассажиров на остановке в лютый морозВ Красноярске автобус 65 маршрута оставил пассажиров на остановке в лютый морозФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске автобус 65 маршрута оставил пассажиров в лютый мороз на остановке. Это произошло накануне вечером, 1 февраля, на остановке «Зенит». «Мы сначала долго ждали этот автобус, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск одна из тех пассажиров. – Точно времени не помню, но судите сами: мимо прошли по 2 – 3 автобуса 51-го, 83-го, 60-го, 20-го и других маршрутов. Я бы поехала на другом каком-нибудь автобусе, но 65-й – это единственный прямой, от работы до моего дома. Поэтому и жду его. А тут – мороз за 30, ну вы сами все его ощутили. И вот подъезжает сразу вереница автобусов, 4 штуки. И мы видим, самый последний вывернул с выделенной линии и промчался мимо. Мы, а это пять пассажиров, все – женщины, поначалу побежали следом. Автобус вроде замедлился, а потом по газам и умчался. Номер мы, конечно, не разглядели в клубах дыма и пара. А вот время – да, запомнили: 19 часов 14 минут. На остановке «Зенит».

Обратите внимание, что происходит это на фоне жестких требований перевозчика о срочном повышении тарифов на проезд. Денег коммерческие предприниматели требуют, а культуры обслуживания – ноль. По словам красноярки, она дождалась следующего автобуса этого же маршрута, но в салоне не работали печки. А в центральной диспетчерской отказались принимать жалобу, сославшись на то, что для этого есть специальная служба, которая работает только в будние дни с 9 до 18 часов. Напомним телефон горячей линии службы жалоб департамента городского транспорта Красноярска: (391) 256-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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