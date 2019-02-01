Осужденная за 130-миллионные хищения экс-бухгалтер красноярской полиции обжаловала приговор

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-01T15:01:48+03:00

Но его оставили без изменения

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Бывший главный бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева, уличенная в хищении 130 миллионов рублей, оспорила приговор в суде. Но добиться смягчения не смогла, сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, Николаева вместе со своей подчиненной Ларисой Медиевской в течение пяти лет (с 2007-го по 2012-й год) похитили крупную сумму, предназначавшуюся для выплаты зарплаты сотрудникам.

Деньги экс-главбух потратила на роскошную жизнь: купила себе пять квартир, восемь шуб и машину. Следствие продолжалось пять лет, и в 2017-м Николаеву взяли под стражу. Вердикт суда: 13 лет в колонии общего режима. А Медиевской дали пять – условно. Кроме того, с них взыскивают причиненный ущерб.

- На арестованное имущество главного бухгалтера в виде квартир, нежилого помещения, автомобиля обращено взыскание для возмещения причиненного имущественного вреда, говорят в прокуратуре.

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Одно из самых громких дел последнего времени подошло к логичному финалу: сегодня суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего главбуха УВД Красноярска Надежду Николаеву. За перипетиями дела пять лет увлеченно наблюдали обыватели, и не только красноярцы (новости регулярно давали и федеральные каналы). (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU