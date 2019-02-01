СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-01T14:32:00+03:00

Бабушке и дедушке, которые сожгли в печке годовалого внука, грозит до 20 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Эта чудовищная история произошла 29 января в деревне Харой (Таштыпский район Хакасии). Здесь бабушка и дед бросили в печь годовалого внука. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет. Сегодня обоих взяли под стражу.

- Предварительно: 11-месячный ребенок жил вместе с матерью, дядей, бабушкой и дедушкой, - рассказывают следователи. - Вечером 29 января мать отправилась в соседнее село. Сына оставила под присмотром 47-летнего дедушки и 42-летней бабушки малыша. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они пошли на убийство внука. Обугленное тело ребенка дядя обнаружил в топке печи.

В тот же день пара была задержана. Сейчас проходят следственные действия, собираются доказательства. Будут установлены причины, толкнувшие женщину и мужчину на такой дикий поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU