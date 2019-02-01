СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-01T14:06:08+03:00

Горящую лесопилку в Канске тушили пять часов. Фото и видео: ЧП - Канск.

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В Канске снова полыхнула лесопилка. Чтобы ее потушить, пожарным потребовалось около пяти часов, сообщили в группе «ЧП – Канск».

Все случилось накануне, 31 января, поздно вечером на предприятии, расположенном на улице Залесная, 4. Из выложенных в соцсети переговоров спасателей известно: пожар начался в ангаре цеха, а после пламя перекинулось на штабеля отходов.

Они находились на территории лесопилки, а это нарушение правил безопасности. Работники успели выбежать наружу, позвонили в МЧС. Сообщение поступило около десяти вечера.

Огонь распространился на площади в 200 метров, а потом захватил еще 100, полыхнула крыша котельной. На место выехали 13 человек и пять единицы техники. Ликвидировать пожар удалось только в 2:31. Благо, обошлось без жертв и пострадавших. Причину ЧП выясняют дознаватели пожнадзора.

Напомним, в конце мая 2017-го года пожар, начавшийся на китайской лесопилке, из-за ветра перебросился на соседние дома. Погибли люди, сотни местных жителей остались без крова.

Пожар на лесопилке в Канске.

ИСТОЧНИК KP.RU