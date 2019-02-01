Красноярцев приглашают работать следователями полиции за 37 тысяч

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-01T12:48:22+03:00

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Жителей Красноярска зовут на работу следователями полиции. Об этом рассказали сегодня в МУ МВД России «Красноярское».

На службу в следственное управление МВД принимают мужчин или женщин до 35 лет. Требования такие: чтобы человек не привлекался к уголовной ответственности, был годен по состоянию здоровья, имел высшее юридическое образование и был способен к службе в «органах» по деловым и моральным качествам, а также физической подготовке. Мужчин берут только отслуживших в армии.

Обещают зарплату от 37 тысяч рублей и выше, возможность карьерного роста. По закону, предоставляются льготы:

- раз в год сотруднику и члену семьи можно съездить в бесплатный отпуск (на территории РФ);

- каждый месяц компенсация за наем жилья;

- страхование жизни и здоровья специалиста;

- бесплатное обмундирование;

- льгота при устройстве детей в муниципальный садик и получении путевок в муниципальные оздоровительные лагеря;

Все вопросы можно задать по телефону 249-00-84 или 249-00-85. Адрес: Дубровинского, 72. Следственное управление МУ МВД России «Красноярское».

ИСТОЧНИК KP.RU