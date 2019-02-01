Правобережная набережная и 13 скверов. Красноярцы выбрали объекты благоустройства в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-01T12:23:52+03:00

Правобережная набережная и 13 скверов. Красноярцы выбрали объекты благоустройства в 2019 год. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске выбрали, какие общественные пространства будут благоустраивать в 2019-м году. Лидером голосования стала правобережная набережная, также в список вошли 13 скверов, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.

По итогам «выборов», проходивших на сайте мэрии, определились победители. Работы проведут здесь:

1. Сквер «Космонавт ов», между улицами Терешковой и Николаева

2. Парк «Кировский», Кутузова, 91–91 б

3. Сквер Универсиады, Свердловская, 101–109

4. Сквер на улице Юности, 22–24

5. Сквер у Красноярского цирка, Красраб, 153

6. Сквер «Серебряный», улица Высотная, 15

Скверы на улицах 9 Мая, Чернышевского и при озере-парке «Октябрьский» в список не попали, поэтому второй этап работ здесь проводить не будут. Зато появились другие победители:

1. Сквер «Слобода Весны», Алексее ва, 115

2. Сквер «Журналистов», Металлургов, 32-34

3. Сквер «Фестивальный», Новая Заря, 2

4. Сквер «Калининский», Индустриальный, 3-5

5. Сквер «Энтузиастов» (набережная за Красрабом, 120 и зеленая зона у ЗАГСа)

6. Сквер «Тимошенкова», Алеши Тимошенкова, 195

7. Сквер на улице 2-я Краснофлотская, между жилыми домами №№ 17а-22.

И, повторимся, абсолютным победителем голосования стала набережная (участок от улицы Матросова до Гладкова).

ИСТОЧНИК KP.RU