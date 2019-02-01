Правобережная набережная и 13 скверов. Красноярцы выбрали объекты благоустройства в 2019 году
В Красноярске выбрали, какие общественные пространства будут благоустраивать в 2019-м году. Лидером голосования стала правобережная набережная, также в список вошли 13 скверов, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства.
По итогам «выборов», проходивших на сайте мэрии, определились победители. Работы проведут здесь:
1. Сквер «Космонавт ов», между улицами Терешковой и Николаева
2. Парк «Кировский», Кутузова, 91–91 б
3. Сквер Универсиады, Свердловская, 101–109
4. Сквер на улице Юности, 22–24
5. Сквер у Красноярского цирка, Красраб, 153
6. Сквер «Серебряный», улица Высотная, 15
Скверы на улицах 9 Мая, Чернышевского и при озере-парке «Октябрьский» в список не попали, поэтому второй этап работ здесь проводить не будут. Зато появились другие победители:
1. Сквер «Слобода Весны», Алексее ва, 115
2. Сквер «Журналистов», Металлургов, 32-34
3. Сквер «Фестивальный», Новая Заря, 2
4. Сквер «Калининский», Индустриальный, 3-5
5. Сквер «Энтузиастов» (набережная за Красрабом, 120 и зеленая зона у ЗАГСа)
6. Сквер «Тимошенкова», Алеши Тимошенкова, 195
7. Сквер на улице 2-я Краснофлотская, между жилыми домами №№ 17а-22.
И, повторимся, абсолютным победителем голосования стала набережная (участок от улицы Матросова до Гладкова).
ИСТОЧНИК KP.RU