В ГИБДД предупредили об опасности дорожного реагента
Сотрудники ГИБДД предупредили красноярских водителей о коварных свойствах нового дорожного реагента. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
Напомним, в нынешнем году на дорогах Красноярска начали использовать другой противогололедный материал. Вначале он показал себя неплохо. Но, как оказалось, у нового реагента есть серьезный недостаток.
Производитель заявил: рабочая температура материала до минус 30. Однако выяснилось: уже при минус 25 воздействие реагента замедляется. И это приводит к образованию на проезжей части корочки люда.
Заметить ее водитель не может – слишком тонкая. Поэтому едет без опаски. Ведь дорога кажется хорошо очищенной от снега и льда. В итоге может произойти авария.
- Сотрудники ГИБДД направили руководству УДИБ рекомендации: в мороз нужно применять другие реагенты или песчано-соляную смесь, - говорят в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU