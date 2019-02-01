В ГИБДД предупредили об опасности дорожного реагента

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-01T12:25:07+03:00

Из-за него на дороге может образоваться корка льда

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Сотрудники ГИБДД предупредили красноярских водителей о коварных свойствах нового дорожного реагента. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, в нынешнем году на дорогах Красноярска начали использовать другой противогололедный материал. Вначале он показал себя неплохо. Но, как оказалось, у нового реагента есть серьезный недостаток.

Производитель заявил: рабочая температура материала до минус 30. Однако выяснилось: уже при минус 25 воздействие реагента замедляется. И это приводит к образованию на проезжей части корочки люда.

Заметить ее водитель не может – слишком тонкая. Поэтому едет без опаски. Ведь дорога кажется хорошо очищенной от снега и льда. В итоге может произойти авария.

- Сотрудники ГИБДД направили руководству УДИБ рекомендации: в мороз нужно применять другие реагенты или песчано-соляную смесь, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU