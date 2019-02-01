Население Красноярского края сократилось

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-01T11:14:39+03:00

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Численность населения в Красноярском крае идет на убыль. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Правда, по данным статистиков, сокращение наблюдается незначительное. Итак, по информации на 1 января 2019 года, в регионе проживали 2 872 635 человек. Из них 2 228 527 человек в городах, еще 644 108 – в сельской местности. Если сравнить с 2018-м годом, тогда в крае были зарегистрированы 2 874 566 человек. То есть жителей стало меньше на 1931 человека.

Что касается Красноярска, на 1 января 2019 года численность населения составила 1 096 073 человека. Это на 2 219 больше, чем в прошлом году. Причем 1 095 268 человек живут в самом краевом центре, еще 805 – в пригороде, в Советском внутригородском районе, рассказывают специалисты Красноярскстата.

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ИСТОЧНИК KP.RU