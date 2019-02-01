Красноярская УК «ЖСК» сменила владельца
Самая крупная управляющая компания города ООО «Жилищные системы Красноярска» (экс-«Жилфонд») поменяла собственника.
С 31 января новым владельцем «ЖСК» стало АО «Содержание и благоустройство» («СИБ»), зарегистрированное в Москве, значится в выписке из ЕГРЮЛ. Ранее большая часть уставного капитала «ЖСК» принадлежала ООО «Сибирская генерирующая компания».
Согласно данным из открытых источников, АО «Содержание и благоустройство» принадлежит Елене Волковой. Оно создано в 2015-м году. Основной вид деятельности компании – управление эксплуатацией жилья. Кроме того, Волкова является учредителем и генеральным директором ряда УК в других регионах.
Справка:
ООО «Жилищные системы Красноярска» отвечает за содержание и обслуживание больше двух тысяч домов в Красноярске. Это порядка девяти миллионов квадратных метров жилищного фонда города. Уставной капитал компании - 25 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU