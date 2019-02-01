Дорожники с одеялами и чаем круглосуточно дежурят на трассах Красноярского края

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-01T09:32:58+03:00

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На трассах Красноярского края из-за экстремальных морозов дорожники организовали круглосуточное дежурство.

Как сообщили в управлении дорог «Енисей», они перешли на особый режим работы. Когда на улице минус 30 и холоднее, спецмашины каждые три часа патрулируют федеральные трассы Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». В них есть все необходимое, чтобы помочь попавшим в беду водителям: теплая одежда, валенки, одеяла, термосы с горячим чаем.

Напоминаем, сегодня в край пришли сильные морозы. Местами обещают до минус 55. Если вы отправляетесь в длительную поездку, обязательно подготовьте свой автомобиль. Возьмите достаточный запас топлива, высоковольтные провода для запуска машины, буксировочный трос, компрессор для подкачки колес и теплые вещи.

Если случится нештатная ситуация, сразу же звоните 112 (телефон экстренных служб) или в диспетчерскую службу управления по номеру (391) 2 650 112.

ИСТОЧНИК KP.RU