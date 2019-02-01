«Найдена убитой 6 лет назад»: красноярцев просят помочь опознать девушку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-01T09:12:55+03:00

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Жителей Красноярска просят помочь опознать девушку, которую нашли убитой шесть лет назад. Об этом сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- 31 марта 2013 года ее тело обнаружили на берегу Енисея, на четвертом километре дороги «Малый обход» Березовского района, - рассказывают общественники. – За все это гвремя в Красноярске и крае найти ее близких не удалось. Просим максимального распространения информации по другим регионам. Ведь это чья-то дочь, подруга. Возможно, ее ищут до сих пор.

Приметы: рост 160-170 см. на вид 25-35 лет, темные крашеные волосы, русые у корней, волнистые. Оттопыренные уши.

Особые приметы: родимое пятно 3 на 4 см на левой голени. На нижней челюсти нет зуба, на верхней – трех. Носила зубной протез.

Была одета: черные брюки и футболка с длинными рукавами такого же цвета. Фиолетовые носки с красными, синими и белыми цветами.

Если вам знакома эта девушка, звоните 8 (391)211-47-00 (полиция, Красноярск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

(Фото девушки мы не публикуем по этическим соображениям.Увидеть его можно здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU