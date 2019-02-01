СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-01T08:32:16+03:00

Из-за 35-градусного мороза дети в Красноярске не пошли в школу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько человек не хватает в классах

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Многие школьники сегодня, 1 февраля, остались дома из-за сильных морозов, которые пришли в Красноярск. В разных районах города было зафиксировано от минус 32 до минус 35 градусов, говорят синоптики.

Поэтому некоторые родители решили: детям в школу лучше не ходить. Когда на улице минус 32 пропустить занятия могут ученики младших классов, а когда холоднее минус 35, позволяют остаться дома средним и старшим классам.

По информации из соцсетей, в разных школах – разные ситуации. Где-то отсутствует больше, чем полкласса, где-то треть. А в нескольких учебных заведениях на уроки пришли почти все – не захотели пропускать.

- Мы младшего оставили дома, старшую отправили на учебу, - пишут в родительских чатах. - Благо до школы пять минут пешком.

Напомним, с 1 по 8 февраля в Красноярске обещают аномально холодную погоду. Местами даже до минус 45 градусов. Поэтому если вы вышли на улицу, постарайтесь находиться там поменьше. Замерзли – зайдите в магазин или павильон. И постарайтесь избегать длительных поездок за город.

ИСТОЧНИК KP.RU