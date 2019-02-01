8% автобусов Красноярска не вышли на линию из-за морозов
Сегодня, 1 февраля, 8% автобусов Красноярска не вышли в рейс из-за сильного мороза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Утром столбики термометров опустились до отметки минус 35. «Поэтому автобусы перемерзли, такое периодически случается», - объяснила «Комсомольской правде» - Красноярск кондуктор одного из маршрутов.
Не досчитались от двух до шести автобусов под номерами 50, 61, 74, 85, 88, 90, 95, 99. По словам перевозчиков, в такие холода у техники могут отказать двери, перемерзнуть топливо и пневмосистема.
Предприниматели, не подготовившие свой транспорт к морозам, будут наказаны штрафами – от трех до тридцати тысяч рублей, комментируют в мэрии.
Напомним, 1-8 февраля в Красноярске будет стоять аномальная стужа. Температура воздуха может быть на 12-18 градусов ниже нормы, говорят синоптики Среднесибирского УГМС. Местами может похолодать до минус 45 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU