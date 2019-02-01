8% автобусов Красноярска не вышли на линию из-за морозов

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-01T07:38:35+03:00

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Сегодня, 1 февраля, 8% автобусов Красноярска не вышли в рейс из-за сильного мороза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Утром столбики термометров опустились до отметки минус 35. «Поэтому автобусы перемерзли, такое периодически случается», - объяснила «Комсомольской правде» - Красноярск кондуктор одного из маршрутов.

Не досчитались от двух до шести автобусов под номерами 50, 61, 74, 85, 88, 90, 95, 99. По словам перевозчиков, в такие холода у техники могут отказать двери, перемерзнуть топливо и пневмосистема.

Предприниматели, не подготовившие свой транспорт к морозам, будут наказаны штрафами – от трех до тридцати тысяч рублей, комментируют в мэрии.

Напомним, 1-8 февраля в Красноярске будет стоять аномальная стужа. Температура воздуха может быть на 12-18 градусов ниже нормы, говорят синоптики Среднесибирского УГМС. Местами может похолодать до минус 45 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU