Больше ста литров опасного пива обнаружили в красноярском баре

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-01T07:22:25+03:00

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В одном из баров Красноярска нашли больше ста литров «неправильного» пива. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На днях представители управления пришли в заведение (оно расположилось в Свердовском районе города, на улице Семафорной) с внеплановой проверкой.

Когда изучили ассортимент, оказалось: в баре продавалось пиво без всякой маркировки. То есть никакой информации о дате выпуска, условиях хранения, названии и месте нахождения изготовителя в документах не значилось. Всего отсутствовала маркировка на двух наименованиях, это 101 литр.

А это, разумеется, нарушение закона РФ.

- За выявленные нарушения Мировым судьей судебного участка № 149 в Кировском районе Красноярска индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией товара, - заключают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU