Больше ста литров опасного пива обнаружили в красноярском баре
В одном из баров Красноярска нашли больше ста литров «неправильного» пива. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
На днях представители управления пришли в заведение (оно расположилось в Свердовском районе города, на улице Семафорной) с внеплановой проверкой.
Когда изучили ассортимент, оказалось: в баре продавалось пиво без всякой маркировки. То есть никакой информации о дате выпуска, условиях хранения, названии и месте нахождения изготовителя в документах не значилось. Всего отсутствовала маркировка на двух наименованиях, это 101 литр.
А это, разумеется, нарушение закона РФ.
- За выявленные нарушения Мировым судьей судебного участка № 149 в Кировском районе Красноярска индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией товара, - заключают в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU