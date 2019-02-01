Тонну запрещенных польских яблок сожгли в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-01T07:35:12+03:00

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В Красноярске уничтожили больше тонны польских яблок. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Накануне, 31 января, специалисты управления вместе с сотрудниками таможни провели рейд. Объехали несколько оптовых продовольственных баз города.

- Такое контрольное мероприятие прошло для того, чтобы выявить, предупредить и пресечь оборот запрещенной к ввозу на территорию России сельскохозяйственной продукции, - говорят сотрудники управления.

Во время рейда на базе, расположенной на улице Промысловой, 5Б, была обнаружена значительная партия «запрещенки». А именно - 1059 килограммов польских яблок. В итоге фрукты изъяли. А дальше поступили по закону. Сожгли в печи.

- Указанная продукция была уничтожена путем сжигания на предприятии по обеззараживанию отходов, - уточняют представители Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU