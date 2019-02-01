Золотые купола вместо серых стен. Бывший электролизник превратил свой двор в арт-объект

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-01T06:38:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Было: скучные стены подъездов и гаражей. Стало: причудливые пейзажи и золотые купола. Бывший электролизник из Красноярска сделал из своего двора на проспекте Металлургов настоящий арт-объект.

Вместо серых стен. Фото: Альбина ТОЛСТОНОГОВА, ТВК.

Виктор Евстафьевич признается: рисовал всю жизнь. Еще мальчишкой тайком расписал бабушкин сундук. Она давай жаловаться соседке, а та в ответ: «Может, это его хлеб?». Сбылось: с тех пор мальчишка не выпускал из рук кисти и краски. Окончил художественное училище на Кубани. А после армии по распределению попал на КрАЗ в Красноярск. Работал в электролизном цехе, но призванию не изменял, - рассказали на «7 канале».- Рисовал постоянно.

Вот еще одна из работ. Фото: Альбина ТОЛСТОНОГОВА, ТВК.

А, когда вышел на пенсию, смог развернуться. Его палитрой стал собственный двор. Пара лет – и дом было не узнать. На его стенах «выросли» заповедные леса и не только. Вскоре одна из соседок выложила снимки работ Виктора Евстафьевича в соцсети. И дедушка попал в знаменитости: люди восхищаются его работами. А вот жильцы дома беспокоятся: лишь бы не закрасили!

Были гаражи, стали... Фото: Альбина ТОЛСТОНОГОВА, ТВК.

ИСТОЧНИК KP.RU