Пристав спас женщину, которую поразил припадок прямо в зале суда

СЕГОДНЯ 05:44 2019-02-01T05:48:23+03:00

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В Красноярском крае судебный пристав спас женщину, у которой случился эпилептический припадок на заседании суда. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Все произошло не так давно – в судебном участке №10 Мотыгинского района. Шло заседание, и тут внезапно женщине стало плохо. Она упала, начал биться в конвульсиях. Дышала с трудом. Это был приступ эпилепсии.

Заметив, что человек в опаности, судебный пристав Михаил Цымбал кинулся на подмогу. Тут же вызвал «скорую». А пока врачи были в пути, оказывал пострадавшей первую помощь. Поддерживал в нужном положении, следил за дыханием и реакцией зрачков. Когда прибыли медики, помог доставить женщину в спецмашину.

- Привык реагировать на экстренные ситуации, - рассказал Михаил после ЧП. – Я ведь на службе с 2006-го. Так что уже выработался навык – действовать решительно.

ИСТОЧНИК KP.RU