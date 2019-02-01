Спасенный в Диксоне белый медвежонок научился танцевать и давать лапу

СЕГОДНЯ 05:20 2019-02-01T05:20:19+03:00

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Белый медвежонок Урсула, которого спасли в Диксоне, научился давать лапу и даже танцевать. Об этом рассказали в «Роевом ручье», где поселилась малышка. А вчера сотрудники зоопарка опубликовали видео, как она играет.

Напомним, Урсула прилетела в «Роев ручей» в середине октября – из самого северного поселения края. Маленькая медведица осталась без мамы, поэтому скиталась одна по улицам, ночевала под домами, еду искала себе на свалках. Могла бы погибнуть, если бы ее не приютили в зоопарке. Сначала доставили самолетом в Норильск, а потом и в Красноярск. И здесь она совсем освоилась. Девочку назвали Урсулой, это самая яркая звезда в созвездии Большой Медведицы.

Спасенный медвежонок играет..

Скоро для белых медведей в «Роевом ручье» отстроят большой вольер. А пока малышка делит «площадь» с Авророй и Феликсом.

- Она подросла, набрала вес, - делятся сотрудники зоопарка. – Поправилась с 120 до 180 килограммов. Еще бы: два раза в день ест по 6 килограммов мяса или рыбы, плюс свежие яйца, овощи и фрукты. Но ее любимое «блюдо» - рыбий жир.

Раньше Урсула побаивалась людей. Кто знает, что пережила, бродя по поселку. Но не так давно стала привыкать. Подружилась с зоологом, по его просьбе может встать в полный рост или дать лапу. Командам маленькую хищницу учить необходимо, поясняют специалисты. Иначе, как уговорить ее перейти в другой вольер или подозвать для осмотра?

- Урсула обожает играть с мячом, - улыбаются зоологи. – А, если подвесить мягкую игрушку с угощением внутри, легко встает на задние лапы и начинает танцевать. Достав лакомство, подбрасывает его и радостно гоняет по вольеру. Вот такая у нас звезда!

ИСТОЧНИК KP.RU