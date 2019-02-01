СЕГОДНЯ 03:38 2019-02-01T03:38:08+03:00

Как в Москве. Летом в Красноярске могут ввести проездные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше ездишь – меньше платишь, вот принцип их дейсттвия

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В Красноярске предложили ввести проездные – наподобие московских. Главный принцип их работы: больше ездишь – меньше платишь, сообщили накануне в министерстве транспорта.

К примеру, если у вас на карте сто проездок, каждая будет стоить 21 рубль. Если же вы рассчитываетесь наличными, будьте готовы заплатить рублей 30 – за раз. Понятно, что суммы неточные. Все будет обсуждаться и дорабатываться.

В минтрансе пообещали: обязательно обговорим все с перевозчиками, пассажирами. Выясним, как новая схема может сказаться на обычных потребителях. И решение, которое устроит обе стороны, будет принято.

Напомним, вчера стало известно, что минтранс сумел договориться с перевозчиками, и с 1 февраля транспортные карты не отменят, как планировалось. Власти дали гарантию, что помогут с арендой и обслуживанием терминалов. Поскольку, как выяснилось, приборы регулярно ломаются, и оплата поступает с опозданием.

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ИСТОЧНИК KP.RU