«Кирпичная коробка посреди тротуара»: прокуратура проверит здание на месте кафе «Кантри»
Скандальной двухэтажкой, выстроенной на месте кафе «Кантри», заинтересовался депутат Госдумы Юрий Швыткин. Напомним, здание практически полностью перекрыло фасад расположенной за ним почты. А заодно и заняло половину тротуара. Неудивительно, что в соцсетях начали возмущаться: кто и зачел разрешил постройку?
- Разделяю мнение красноярцев, критикующих строительство, - пишет Юрий Швыткин в своем фейсбуке. – Жалоб много, поэтому направил депутатский запрос на имя прокурора края Михаила Михайловича Савчина и руководителя краевой службы стройнадзора Евгения Николаевича Скрипальщикова. Предложил провести проверку законности выдачи разрешения на возведение данного объекта, а также выделения земельного участка под его строительство в самом центре города.
И вот что пишут в комментариях:
За кирпичной двухэтажкой фасад почты почти не виден.Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Самое печальное, когда уже возвели и достроили почти, определяется его законность...
- Сначала разрешают, куда смотрели раньше? Почему не приостановили стройку до окончания разбирательств? А сейчас снесут, признают постройку незаконной. Скорее всего.
- Можно сколько угодно говорить о внешнем облике города, об уважении к жителям, проводить общ слушания, приглашать урбанистов, а потом раз - тадам! - построить в центре вот такое!
ИСТОЧНИК KP.RU