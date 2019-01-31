2019-01-31T16:36:48+03:00
Общество

«Кирпичная коробка посреди тротуара»: прокуратура проверит здание на месте кафе «Кантри»

Насколько законна его постройка?
Ася ЖУКОВА
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Законность постройки здания на проспекте Мира 102,Д проверят в прокуратуре.Законность постройки здания на проспекте Мира 102,Д проверят в прокуратуре.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Скандальной двухэтажкой, выстроенной на месте кафе «Кантри», заинтересовался депутат Госдумы Юрий Швыткин. Напомним, здание практически полностью перекрыло фасад расположенной за ним почты. А заодно и заняло половину тротуара. Неудивительно, что в соцсетях начали возмущаться: кто и зачел разрешил постройку?

- Разделяю мнение красноярцев, критикующих строительство, - пишет Юрий Швыткин в своем фейсбуке. – Жалоб много, поэтому направил депутатский запрос на имя прокурора края Михаила Михайловича Савчина и руководителя краевой службы стройнадзора Евгения Николаевича Скрипальщикова. Предложил провести проверку законности выдачи разрешения на возведение данного объекта, а также выделения земельного участка под его строительство в самом центре города.

И вот что пишут в комментариях:

За кирпичной двухэтажкой фасад почты почти не виден. Фото: Мария ЛЕНЦ

За кирпичной двухэтажкой фасад почты почти не виден.Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Самое печальное, когда уже возвели и достроили почти, определяется его законность...

- Сначала разрешают, куда смотрели раньше? Почему не приостановили стройку до окончания разбирательств? А сейчас снесут, признают постройку незаконной. Скорее всего.

- Можно сколько угодно говорить о внешнем облике города, об уважении к жителям, проводить общ слушания, приглашать урбанистов, а потом раз - тадам! - построить в центре вот такое!

ИСТОЧНИК KP.RU

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