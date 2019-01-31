Ночной рейд по Красноярску устроил мэр Сергей Еремин

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-31T16:14:25+03:00

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Мэр Красноярска Сергей Еремин провел ночной рейд по Ленинскому району. Проверял, как освещены здесь улицы. И вот что выяснилось.

- Ставили задачу заменить освещение на улице Борисевича (на участке от остановки «Сады» до остановки «Верхняя Базаиха», - поделился градоначальник на камеру. – На последней планерке специалисты бодро рапортовали: все работы завершены. Мой ночной объезд показал: на участке освещение работает очень качественно.

Еще одну остановку глава Красноярска сделал на улице Рейдовой. «Еще один темный объект на карте скоро уйдет в историю, - прокомментировал он. – Завершается монтаж электроопор и освещения на участке от улицы Рейдовой,68 до улицы Айвазовского. Специалисты гарантируют: подключат освещение в ближайшее время».

И в завершении рейда Сергей Еремин посетил улицу Фестивальную. «Тоже находится в темном состоянии, - заключил он. – Здесь мы полностью меняли электросветильники. Скоро они будут подключены к электроснабжению, улица станет светлой и комфортной».

ИСТОЧНИК KP.RU