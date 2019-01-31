2019-01-31T16:14:25+03:00
Общество

Ночной рейд по Красноярску устроил мэр Сергей Еремин

Проверялось, как освещены улицы
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Ночной рейд по Красноярску устроил глава города Сергей Еремин. Фото: стоп-кадр Instagram Сергей ЕРЕМИН.Ночной рейд по Красноярску устроил глава города Сергей Еремин. Фото: стоп-кадр Instagram Сергей ЕРЕМИН.
Изменить размер текста:

Мэр Красноярска Сергей Еремин провел ночной рейд по Ленинскому району. Проверял, как освещены здесь улицы. И вот что выяснилось.

- Ставили задачу заменить освещение на улице Борисевича (на участке от остановки «Сады» до остановки «Верхняя Базаиха», - поделился градоначальник на камеру. – На последней планерке специалисты бодро рапортовали: все работы завершены. Мой ночной объезд показал: на участке освещение работает очень качественно.

Еще одну остановку глава Красноярска сделал на улице Рейдовой. «Еще один темный объект на карте скоро уйдет в историю, - прокомментировал он. – Завершается монтаж электроопор и освещения на участке от улицы Рейдовой,68 до улицы Айвазовского. Специалисты гарантируют: подключат освещение в ближайшее время».

И в завершении рейда Сергей Еремин посетил улицу Фестивальную. «Тоже находится в темном состоянии, - заключил он. – Здесь мы полностью меняли электросветильники. Скоро они будут подключены к электроснабжению, улица станет светлой и комфортной».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кирпичная коробка посреди тротуара»: прокуратура проверит здание на месте кафе «Кантри»
Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край
Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске
Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа
Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска
«Ругала за пьянство»: мужчина задушил мать, а потом зарезал друга
Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными
«Моложе его на 30 лет»: о невесте Александра Цекало рассказала одноклассница
5-летняя Анфиса из Красноярска нарисовала снежную барышню-модницу
Меньше производить и реже умирать от водки стали в Красноярском крае
УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам
Спортивные праздники в Красноярске перенесли из-за морозов
В красноярской школе спасаются от простуды амулетами и фигурным катанием