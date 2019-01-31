Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-31T15:49:45+03:00

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В нынешнем году «РЖД» инвестирует в Красноярский край 38,6 миллиардов рублей. Они пойдут на развитие инфраструктуры магистрали, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сегодня, 31 января, прошла рабочая встреча губернатора региона Александра Усса и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Стороны выразили признательность друг другу за сотрудничество и пришли к новым договоренностям.

- Мы благодарим железную дорогу за ту серьёзную финансово емкую работу, которая была проделана в связи с подготовкой города к Зимней универсиаде-2019, - сказал Александр Усс. - Это и реконструкция красноярского железнодорожного вокзала, и обновление подвижного состава, и подсветка нашего легендарного железнодорожного моста. В ходе сегодняшнего разговора мы наметили ряд перспективных дел, которые потребуют инвестиций для того, чтобы улучшить качество обслуживания, решить напряжённые моменты, связанные с ростом грузо- и пассажиропотока. Так, речь шла о перспективах реконструкции железнодорожного узла в Лесосибирске, поскольку в рамках проекта «Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка с этой территории. Обсудили и дальнейшее развитие проекта «Городская электричка». Есть и более масштабные планы, касающиеся развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере Красноярского края.

Напомним, «РЖД» ведет масштабную модернизацию станций и путевой инфраструктуры в Красноярском крае. В регионе обновлены 28 подобных объектов. В их числе вокзалы «Енисей», «Злобино», «Дивногорск», десять остановочных пунктов в Красноярске и многое другое.

В прошлом году инвестпрограмма составила больше 23 миллиардов рублей. В нынешнем это будет 38,6 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU