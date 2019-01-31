2019-01-31T15:49:45+03:00
Общество

Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край

Они будут направлены на развитие инфраструктуры магистрали
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край «РЖД». Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край «РЖД». Фото: пресс-служба администрации Красноярского края.
Изменить размер текста:

В нынешнем году «РЖД» инвестирует в Красноярский край 38,6 миллиардов рублей. Они пойдут на развитие инфраструктуры магистрали, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сегодня, 31 января, прошла рабочая встреча губернатора региона Александра Усса и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Стороны выразили признательность друг другу за сотрудничество и пришли к новым договоренностям.

- Мы благодарим железную дорогу за ту серьёзную финансово емкую работу, которая была проделана в связи с подготовкой города к Зимней универсиаде-2019, - сказал Александр Усс. - Это и реконструкция красноярского железнодорожного вокзала, и обновление подвижного состава, и подсветка нашего легендарного железнодорожного моста. В ходе сегодняшнего разговора мы наметили ряд перспективных дел, которые потребуют инвестиций для того, чтобы улучшить качество обслуживания, решить напряжённые моменты, связанные с ростом грузо- и пассажиропотока. Так, речь шла о перспективах реконструкции железнодорожного узла в Лесосибирске, поскольку в рамках проекта «Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка с этой территории. Обсудили и дальнейшее развитие проекта «Городская электричка». Есть и более масштабные планы, касающиеся развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере Красноярского края.

Напомним, «РЖД» ведет масштабную модернизацию станций и путевой инфраструктуры в Красноярском крае. В регионе обновлены 28 подобных объектов. В их числе вокзалы «Енисей», «Злобино», «Дивногорск», десять остановочных пунктов в Красноярске и многое другое.

В прошлом году инвестпрограмма составила больше 23 миллиардов рублей. В нынешнем это будет 38,6 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночной рейд по Красноярску устроил мэр Сергей Еремин
Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске
Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа
Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска
«Ругала за пьянство»: мужчина задушил мать, а потом зарезал друга
Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными
«Моложе его на 30 лет»: о невесте Александра Цекало рассказала одноклассница
5-летняя Анфиса из Красноярска нарисовала снежную барышню-модницу
Меньше производить и реже умирать от водки стали в Красноярском крае
УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам
Спортивные праздники в Красноярске перенесли из-за морозов
В красноярской школе спасаются от простуды амулетами и фигурным катанием