2019-01-31T15:09:53+03:00
Происшествия

Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске

Школьница попала в больницу
Ася ЖУКОВА
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Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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В Свердловском районе Красноярска иномарка на скорости сбила перебегавшую через дорогу девочку. Об этом рассказали в паблике «ЧП – Красноярск». На кадрах с камеры уличного наблюдения видно: школьница быстро идет по переходу, не обращая внимания на поток машин. И попадает под колеса…

- Все случилось в 7:30 утра у дома на улице Свердловской, 33Б, - подтвердили в пресс-службе УГИБДД России по краю. – Девочка 2003 года рождения пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. И на нее совершил наезд автомобиль Nissan. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Девочка попала под машину .

В некоторых СМИ сообщили, что от удара девочка отлетела чуть ли не под автобус, говорят полицейские. Но в действительности такого не было, она упала на расстоянии от него.

Сразу же остановились несколько машин. И очевидцы вызвали «скорую помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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