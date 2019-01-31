2019-01-31T14:17:38+03:00
Происшествия

Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа

Это опытные граффитисты, призеры конкурсов
Ася ЖУКОВА
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Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО.Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО.
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Двух граффитистов 22-х и 25-ти лет поймали за разрисовыванием вагонов в Красноярске. Об этом случае рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО. Все произошло на базе путевой машинной станции. У задержанных оперативники изъяли 6 баллончиков аэрозольной краски и испачканную в ней одежду, а также фотоаппарат со снимками расписанного вагона.

Позже выяснилось: парни – граффитисты опытные, участвовали в различных конкурсах, брали призы. Один даже разрабатывал рисунки для дизайнерской одежды. Но позже оба перешли на другие развлечения – незаконные. Причем за нелегальные граффити их уже привлекали в других регионах.

- Сейчас устанавливается сумма ущерба, - говорят полицейские. – Предварительно: она больше 45 тысяч рублей. Идет проверка, по ее результатам будет принято решение. Кроме того, мы выясняем, не причастны ли задержанные к таким же ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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