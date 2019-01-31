2019-01-31T13:53:18+03:00
Общество

Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку

Вместо него управление возглавил генерал с Алтая
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку. Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку. Фото: пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.
Изменить размер текста:

Главный спасатель Красноярского края Евгений Вершинин подал в отставку. Как сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону, временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен генерал-майор Игорь Лисин.

Что о нем известно? Родился 26 апреля 1966 года в Кстово Горьковской области. Окончил высшее военное строительное командное училище, а позже факультет руководящих кадров Академии противопожарной службы МВД Российской Федерации и Сибирскую академию государственной службы.

Занимал различные должности в управлении ГУ МЧС России по Алтайскому краю. А в октябре 2013-го возглавил управление. Имеет награды – Орден Дружбы, медаль «70 лет вооруженных сил СССР», а также четырнадцать ведомственных знаков отличия.

Напомним, информация об отставке Евгения Вершинина появилась в декабре прошлого года. Но тогда официального подтверждения она так и не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночной рейд по Красноярску устроил мэр Сергей Еремин
Почти 39 млрд «РЖД» вложит в Красноярский край
Перебегавшую дорогу на красный девочку сбили в Красноярске
Разрисовавшим вагоны в Красноярске светит 45 тысяч штрафа
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза
150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска
«Ругала за пьянство»: мужчина задушил мать, а потом зарезал друга
Сообщения о минировании в Красноярске оказались ложными
«Моложе его на 30 лет»: о невесте Александра Цекало рассказала одноклассница
5-летняя Анфиса из Красноярска нарисовала снежную барышню-модницу
Меньше производить и реже умирать от водки стали в Красноярском крае
УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам
Спортивные праздники в Красноярске перенесли из-за морозов
В красноярской школе спасаются от простуды амулетами и фигурным катанием