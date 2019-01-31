Глава МЧС Красноярского края ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-31T13:53:18+03:00

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Главный спасатель Красноярского края Евгений Вершинин подал в отставку. Как сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону, временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен генерал-майор Игорь Лисин.

Что о нем известно? Родился 26 апреля 1966 года в Кстово Горьковской области. Окончил высшее военное строительное командное училище, а позже факультет руководящих кадров Академии противопожарной службы МВД Российской Федерации и Сибирскую академию государственной службы.

Занимал различные должности в управлении ГУ МЧС России по Алтайскому краю. А в октябре 2013-го возглавил управление. Имеет награды – Орден Дружбы, медаль «70 лет вооруженных сил СССР», а также четырнадцать ведомственных знаков отличия.

Напомним, информация об отставке Евгения Вершинина появилась в декабре прошлого года. Но тогда официального подтверждения она так и не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU