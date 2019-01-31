ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-31T13:45:42+03:00

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По итогам 2018 года ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов до 1,5 трлн рублей, увеличив результат предыдущего года на 50%. Драйверами роста продаж стали ипотека (+56%) и кредиты наличными (+49%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе отчетной пресс-конференции в среду.

Общий объем розничного кредитного портфеля ВТБ увеличился за 2018 год на 25%, превысив 2,8 трлн рублей. Ипотечный портфель достиг 1,4 трлн рублей (рост на 25%). За прошлый год банк выдал жилищных кредитов на сумму 671 млрд рублей. Портфель кредитов наличными превысил 1,19 трлн рублей (+29%), объем выдачи в рамках данного продукта составил 781 млрд рублей. На 19% выросли продажи автокредитов, составившие 85 млрд рублей. Всего на рынке розничных кредитов ВТБ нарастил свою долю на 0,44 п.п. – до 18,97%.

Портфель привлеченных средств физлиц ВТБ (с учетом инвестиционных продуктов) вырос на 31% - до 4,5 трлн рублей. При этом ресурсный портфель банка достиг 3,8 трлн рублей (+23,5%), портфель инвестиционных продуктов – 702 млрд (+92%). Средства под управлением клиентов Private Banking выросли на 38%, до 1,8 трлн рублей. Банк показал рекордный рост доли рынка привлечения – на 1,46 п.п., до 13,57%.

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ИСТОЧНИК KP.RU