150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска
Водитель из Красноярска насобирал за год 62 штрафа на 150 тысяч рублей. И не заметил, пока со счета не стали списывать деньги, рассказали в пресс-службе УФССП России по краю.
В прошлом году мужчина постоянно нарушал правила дорожного движения. Гонял на скорости, пролетал на красный сигнал светофора, поворачивал, где вздумается.
- Факты нарушения фиксировали камеры, информация с них поступала в Центр автоматической фиксации административных правонарушений, - делятся приставы.
Но приходившие ему постановления ГИБДД мужчина игнорировал. Не моргнул глазом и когда на него открыли исполнительное производство.
В итоге пристав обратил взыскание на банковский счет должника. Спохватившись, мужчина пришел в отдел, внес часть суммы наличными. И пообещал: скоро внесет остаток.
Сейчас весь долг уже погашен.
ИСТОЧНИК KP.RU