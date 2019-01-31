2019-01-31T13:26:39+03:00
Происшествия

150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска

Спохватился, когда со счета начали списывать деньги
Ася ЖУКОВА
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150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска.150 тысяч рублей штрафов накопил за год водитель из Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Водитель из Красноярска насобирал за год 62 штрафа на 150 тысяч рублей. И не заметил, пока со счета не стали списывать деньги, рассказали в пресс-службе УФССП России по краю.

В прошлом году мужчина постоянно нарушал правила дорожного движения. Гонял на скорости, пролетал на красный сигнал светофора, поворачивал, где вздумается.

- Факты нарушения фиксировали камеры, информация с них поступала в Центр автоматической фиксации административных правонарушений, - делятся приставы.

Но приходившие ему постановления ГИБДД мужчина игнорировал. Не моргнул глазом и когда на него открыли исполнительное производство.

В итоге пристав обратил взыскание на банковский счет должника. Спохватившись, мужчина пришел в отдел, внес часть суммы наличными. И пообещал: скоро внесет остаток.

Сейчас весь долг уже погашен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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