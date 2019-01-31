2019-01-31T13:05:46+03:00
Происшествия

«Ругала за пьянство»: мужчина задушил мать, а потом зарезал друга

Ему грозит до 20 лет или пожизненное
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае мужчина задушил мать, а потом зарезал друга.В Красноярском крае мужчина задушил мать, а потом зарезал друга.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Лесосибирске (Красноярского края) 28-летний мужчина зверски убил мать, а потом и друга. После расправы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, обвиняемому грозит до 20 лет или даже пожизненное заключение.

- Предварительно: мужчина не работал, злоупотреблял спиртным, - поясняют следователи. – Проживал в квартире вместе со своей 47-летней матерью, работавшей медсестрой. В ночь с 12 на 13 апреля 2018 года женщина стала высказывать сыну претензии по поводу его образа жизни. Между ними произошел конфликт.

Разъярившись, мужчина набросил на мать и задушил. А после забрал ее банковскую карту, снял больше 45 тысяч рублей и прогулял их.

Через сутки после убийства он распивал спиртное вместе с приятелем в его квартире. Слово за слово – поссорились. Тогда обвиняемый достал нож… От двадцати ран хозяин умер на месте.

- Было проведено двенадцать экспертиз, допрошено больше двадцати свидетелей, - рассказывают в управлении. – Расследование завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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