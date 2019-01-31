2019-01-31T11:46:55+03:00
Конкурсы и тесты

5-летняя Анфиса из Красноярска нарисовала снежную барышню-модницу

На голове у нее вместо традиционного ведра – шляпка, а в руке вместо метлы - сумочка
Ирина КИРШЕВА
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Снеговик-модница Фото: Личный архив участникаСнеговик-модница Фото: Личный архив участника
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На сайте kp.ru продолжается прием заявок на конкурс детских рисунков «Нарисуй своего снеговика». К участию приглашаются дети из Красноярска. Условия простые – нужно нарисовать снеговика, сфотографировать рисунок и загрузить снимок на страницу конкурса до 18 февраля.

Сейчас на странице конкурса уже можно полюбоваться на работы наших юных участников. Ребята очень творчески отнеслись к заданию. Многие изобразили снеговика не таким, каким все привыкли его видеть. Например, 5-летняя Анфиса Пляцева нарисовала настоящую снежную модницу. Восхитительная, очаровательная барышня вышагивает в модных сапогах, с сумочкой в руках. На голове у нее вместо ведра миленькая шляпка. А длинным, пушистым ресницам позавидует любая мисс мира.

Напоминаем, что конкурс «Нарисуй своего снеговика!» не случайно проводится именно сейчас. Ведь 18 января - Международный День снеговика. В России свой праздник снеговики отмечают 28 февраля.

1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.

Голосование стартует 18 февраля и продлится до 25 февраля. 28 февраля состоится торжественное награждение победителей. Более того, помимо трех лидеров голосования на подарки могут рассчитывать и победители в трех номинациях:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

Кто ими станет, предстоит определить компетентному жюри из представителей «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU

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