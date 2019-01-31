5-летняя Анфиса из Красноярска нарисовала снежную барышню-модницу
На сайте kp.ru продолжается прием заявок на конкурс детских рисунков «Нарисуй своего снеговика». К участию приглашаются дети из Красноярска. Условия простые – нужно нарисовать снеговика, сфотографировать рисунок и загрузить снимок на страницу конкурса до 18 февраля.
Сейчас на странице конкурса уже можно полюбоваться на работы наших юных участников. Ребята очень творчески отнеслись к заданию. Многие изобразили снеговика не таким, каким все привыкли его видеть. Например, 5-летняя Анфиса Пляцева нарисовала настоящую снежную модницу. Восхитительная, очаровательная барышня вышагивает в модных сапогах, с сумочкой в руках. На голове у нее вместо ведра миленькая шляпка. А длинным, пушистым ресницам позавидует любая мисс мира.
Напоминаем, что конкурс «Нарисуй своего снеговика!» не случайно проводится именно сейчас. Ведь 18 января - Международный День снеговика. В России свой праздник снеговики отмечают 28 февраля.
1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.
Голосование стартует 18 февраля и продлится до 25 февраля. 28 февраля состоится торжественное награждение победителей. Более того, помимо трех лидеров голосования на подарки могут рассчитывать и победители в трех номинациях:
- самый необычный снеговик;
- самый веселый снеговик;
- самый семейный снеговик.
Кто ими станет, предстоит определить компетентному жюри из представителей «Комсомольской правды» и партнеров конкурса.
Подробности на странице конкурса по этой ссылке.
Партнеры проекта:
Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»
ООО «Универсал Крайпотребсоюза»
ИСТОЧНИК KP.RU