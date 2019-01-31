СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-31T11:13:35+03:00

Меньше производить и реже умирать от водки стали в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае стали выпускать меньше водки и реже умирать от отравления этим напитком, сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Итак, в прошлом году в регионе произвели 935 тысяч декалитров водки, что на 7% меньше, чем в предыдущем. К слову, средние цены на нее сложились в размере 607 рублей за литр.

Примечательно, что с 2012-й по 2017-й годы количество погибших от алкогольного отравления снизилось с 675 до 207 человек на 100 тысяч населения.

Кстати, что касается продажи алкогольных напитков, здесь на первом месте пиво. Так, в 2017-м году в крае было реализовано 11962 тысячи декатлитров. На втором месте вино. Соответственно, 1519. И на третьем водка, ее продано 1423 тысячи декатлитров.

Вот такие выводы статистиков. Отметим, подсчеты проводились к сегодняшнему дню специально. Поскольку 31 января считает днем появления русской водки. В этот день Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водой».

ИСТОЧНИК KP.RU